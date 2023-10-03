Главу Минобороны ФРГ разозлил вопрос о переговорах с Россией по Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус вышел из себя в ходе общения с гражданами. Один из них спросил главу бундесвера, почему ФРГ не пошла путем дипломатического урегулирования конфликта на Украине перед началом СВО, как это неоднократно предлагал президент России Владимир Путин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии