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Поговорим немного про роль танков в Первой мировой

Поговорим немного про роль танков в Первой мировой

﻿﻿Автор: Владимир Герасименко (@Woolfen). Вопреки распространённому мнению, позиционные тупиковые ситуации на войне возникают лишь на стратегическом и частично оперативном уровне, а на тактическом уровне они эффективны для прорыва обороны противника и, наоборот, для защиты от наступательных действий.

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