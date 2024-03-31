Поговорим немного про роль танков в Первой мировой

﻿﻿Автор: Владимир Герасименко (@Woolfen). Вопреки распространённому мнению, позиционные тупиковые ситуации на войне возникают лишь на стратегическом и частично оперативном уровне, а на тактическом уровне они эффективны для прорыва обороны противника и, наоборот, для защиты от наступательных действий.