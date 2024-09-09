«Софтлайн» продал 9% акций крупному инвестору

«Софтлайн» объявил о сделке по продаже 30 020 400 своих акций (что составляет 9,27% от уставного капитала) крупному институциональному инвестору (ранее данные акции принадлежали дочерней компании группы, ООО «Софтлайн Проекты»).
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