«Над нами постоянно летали истребители». Прибывшие в Москву россияне и белорусы рассказали о происходящем в Ливане

Самолет Ил-76 МЧС России доставил из Ливана граждан России и Беларуси. Спецборт с очередной группой людей, которые пожелали покинуть зону израильско-ливанского конфликта, приземлился в аэропорту Домодедово.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии