Сообщения украинских СМИ о приостановке военной помощи Киеву после решения Львовского областного совета объявить 2027 год Годом Романа Шухевича и Украинской повстанческой армии (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опровергло Министерство национальной обороны в лице представителя польского оборонного ведомства Януша Сеймея 21 октября, сообщает портал Kresy.
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