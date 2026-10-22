Сообщения украинских СМИ о приостановке военной помощи Киеву после решения Львовского областного совета объявить 2027 год Годом Романа Шухевича и Украинской повстанческой армии (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опровергло Министерство национальной обороны в лице представителя польского оборонного ведомства Януша Сеймея 21 октября, сообщает портал Kresy.