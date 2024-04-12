Польша заявила о невозможности передать Украине системы ПВО Patriot

Варшава не собирается передавать системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot Киеву. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конфиренции с главой Литвы Гитанасом Науседой и лидером Украины Владимиром Зеленским.