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Польша заявила о невозможности передать Украине системы ПВО Patriot

Польша заявила о невозможности передать Украине системы ПВО Patriot

Варшава не собирается передавать системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot Киеву. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конфиренции с главой Литвы Гитанасом Науседой и лидером Украины Владимиром Зеленским.

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