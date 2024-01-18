Во Владивостоке выявили победителя конкурса на лучшее новогоднее оформление организации

Примсоцбанк занял призовое место в конкурсе на лучшее новогоднее оформление художественное, световое оформление к Новому 2024 году среди организаций розничной торговли, торгово-развлекательных центров, организаций общественного питания, ресторанно-гостиничных комплексов, организаций бытового обслуживания, частных учреждений образования Владивостокского городского округа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии