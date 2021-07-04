Пирамиды Египта: кто мог построить величайшие сооружения древности. Версии "за" и "против"

ЭксклюзивПирамиды Египта: кто мог построить величайшие сооружения древности. Версии "за" и "против" Запретные Темы Истории Пирамиды Египта: кто мог построить величайшие сооружения древности.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ УПРАВИТЕЛЬ РАКА -- НЕПТУН., и Он связан с ЯСНОВИДЕНИЕМ "Те Жизни, Которые осуществляют передачу идей Божественного Ума, имеют Свои градации; подробности Их деления на группы нас не касаются, за исключением того факта, что планетарное Братство находится в телепатическом совключении с Теми, Кто отвечает за состояние планет в солнечной системе и, следовательно, с Великим Советом, Шамбалой. Кроме того, они находятся в телепатическом контакте друг с другом. Постепенно проявляющиеся возможности и чувствительные устройства совершенствуемых радио и телевидения – не что иное, как ответ в физической материи на совершенные телепатические способности и “телевидение” умов Учителей Мудрости. Не забывайте, что такие способности присущи всем людям. Стр 24 УНВ -1Юрий ИльиновРазвитие эмбрионов дельфина и человека https://www.facebook.com/thewizard.ru/videos/344105990563495Дым ДымычЧто в "индейских" постройках, что в "китайских пагодах" ранее существовавшей на земле цивилизацией, для получения электрической энергии, используются статистические, балоэлектрические и МГД эффекты. Это достаточно чётко просматривается, если знать что и как искать. Пирамида Хеопса, весьма научно сложная техническая энергетическая станция, при относительно достаточной простоте её материалов и типа возведения. Следы водяной коррозии говорят, что она стояла в воде, где электрическую энергию давала капающая в двух камерах с уступчивого потолка капля воды, пересекавшая токосъёмник. Гранитное ступенчатое перекрытие потолка, не только отводило тепло и конденсировало на себе испаряющуюся влагу, так сам гранит, за счёт своей радиации, стимулировал заряд капель падающей воды. Медные листы покрытия пирамиды, говорят нам, что пирамида генерировала ещё и водород. древний рисунок с "лампой и электродом в ней в виде шипящей змей с раскрытой пастью" показывает нам шар, дирижабль наполняемый воздухом. Тайное, уже становится явным.Комментировать
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