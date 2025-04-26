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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Команда Тутберидзе поздравила Валиеву с 19-летием: «Желаем здоровья и вдохновения!»

Тренерский штаб опубликовал пост в соцсети. «Поздравляем Камилу с днем рождения! Желаем здоровья и вдохновения!» – говорится в сообщении.

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