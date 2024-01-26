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Китай

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Китай призвал США прекратить провокации во избежание инцидентов на море и в воздухе

Пекин, 25 января /Синьхуа/ -- Официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь в четверг призвал Соединенные Штаты прекратить какие бы то ни было опасные провокации, заявив, что это фундаментальное решение, необходимое для предотвращения инцидентов в морском и воздушном пространствах.

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