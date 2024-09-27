Reuters: африканские страны намерены провести первую сделку "долг в обмен на природу"

По данным международной организации по охране природы, как минимум пять африканских стран разрабатывают проект первой в мире совместной сделки "долг в обмен на природу", которая позволит привлечь не менее $2 млрд для защиты богатых коралловыми рифами районов Индийского океана.
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