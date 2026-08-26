Петербургский троллейбус отмечает 90-летие: детские рисунки украсили городской транспорт

Их палитра – жёлто‑канареечный, лазурный и зелёный – стала тогда ярким акцентом в строгом городе. Теперь они, а также более поздние и современные модели этого вида транспорта, ожили в работах юных художников.
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