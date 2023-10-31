Врач Кашух назвала 3 причины, почему осенью обостряются язва и гастрит

Патологий пищеварения очень много — от функциональной диспепсии, которое мы чаще всего называем расстройством желудка, до тяжелых состояний, при которых серьезно повреждаются желудок, кишечник или печень, поджелудочная железа.
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