Тренер Корпан: при правильном дыхании организм топит жир и ускоряет метаболизм

Правильное дыхание может стать эффективным инструментом для быстрого сброса лишнего веса. Выполнение определенных практик питает клетки кислородом, ускоряет обмен веществ, заставляя организм тратить для этого запасы жира, рассказала "Пятому каналу" научный сотрудник РГУ имени Косыгина, член ассоциации заслуженных врачей и наставников России, тренер по дыхательным гимнастикам для похудения и оздоровления Марина Корпан.
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