Сегодня, 1 мая, глава города Смоленска Александр Новиков поздравляет смолян с Праздником Весны и Труда: Уважаемые жители и гости Смоленска! Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда! Этот день объединяет всех нас в стремлении к миру и созиданию, несет в себе жизнеутверждающий смысл, заряд бодрости и оптимизма, создаёт праздничную, весеннюю атмосферу.