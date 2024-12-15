МИД Украины потребовал от ФИФА публичных извинений за карту без Крыма

Спикер министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий 14 декабря потребовал извинений от Международной федерации футбола (FIFA) за то, что во время трансляции жеребьевки европейской квалификации Чемпионата мира 2026 года была показана карта, на которой Крым не является частью Украины.