В России подорожают лососевые виды рыбы

Вылов лососевых в России в 2026 году оказался хуже, чем в прошлом. Темпы добычи отстают почти в 2,5 раза, посетовал глава Росрыболовства Илья Шестаков, передает ТАСС.
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