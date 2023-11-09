Квадратура круга Приятно смотреть, как мечутся по миру политики США и Европы. Примерно как коммивояжеры прогорающей фирмы.
Логотип «Democracy» вызывает в мире брезгливость
Комментарии
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Регина Толстоброва
Американской демократии уже приходит конец. до нее нет дела никому. Экономика разваливается, фирмы тоже банкротятся. и бизнесмены думаю,т как их спасти.С американцами уже никто не хочет договариваться и иметь какие либо дела. осталось включить печатный станок.
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1 д.
A
Antanas
Спад американской демократии.👍👍👍👍👍.
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1 д.
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