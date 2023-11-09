Логотип «Democracy» вызывает в мире брезгливость

Регина Толстоброва

Американской демократии уже приходит конец. до нее нет дела никому. Экономика разваливается, фирмы тоже банкротятся. и бизнесмены думаю,т как их спасти.С американцами уже никто не хочет договариваться и иметь какие либо дела. осталось включить печатный станок.