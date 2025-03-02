На строительстве станции метро «Каменка» идет подготовка к проходу щита «Надежда»

Станция станет конечной зеленой ветки На месте строительства новой станции зеленой ветки метро «Каменка» завершили формирование стенки, которую будет преодолевать горнопроходческий комплекс «Надежда» уже в начале 2026 года, рассказали в телеграм-канале «СПб Строительный».