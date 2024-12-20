Перформанс Разгоняется инфляция легко, а побеждается сложно.
Мы к Вам, Эльвира Сахипзадовна... и вот по какому делу
Комментарии
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Игорь Максаков
А другие партии ну прям ангелы! Придурок че, а что у тебя за фамилиё? Кореец что-ли, но я дурканутых корейцев в жизни не встречал никогда.
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1 час.
alex1958 Rykhovsky
Автор - засланный казачок.. Причем в экономике разбирающийся аки свинья в апельсинах..
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41 мин.
Игорь Максаков
Ни у одной партии в Думе нет таких спецов как Делягин и Бабаков.
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14 мин.
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