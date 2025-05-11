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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Коллинс о Дементьевой: «Я ее обожаю. Елена была одной из моих любимых теннисисток»

Коллинс о Дементьевой: «Я ее обожаю. Елена была одной из моих любимых теннисисток»

Вчера она обыграла Игу Швентек (6:1, 7:5) и вышла в четвертый круг в Риме. «Мне всегда нравилось выступать в Риме.

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