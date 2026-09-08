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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Холанда 4 гола в 5 матчах сезона. Форвард «Ман Сити» забил «Порту» в ЛЧ

Нападающий « Манчестер Сити » Эрлинг Холанд забил в третьем матче подряд. Норвежец открыл счет в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Порту» (1:0, второй тайм).

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