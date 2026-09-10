Машины из Белоруссии снова в тренде у россиян

Полная стоимость покупки включает немалые сопутствующие траты В 2026 году поставки автомобилей из Белоруссии в Россию вновь стали востребованы, несмотря на то, что ранее ввоз машин из соседней страны потерял привлекательность из‑за роста ставок утильсбора.
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