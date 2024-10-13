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Царьград

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"Наконец все узнали": Захарова наглядно показала, что значит выражение "испанский стыд"

"Наконец все узнали": Захарова наглядно показала, что значит выражение "испанский стыд"

День Испании в этом году в этой стране особый. Местный МИД отличился. "Наконец все узнали", - написала по этому поводу официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова и наглядно показала, что значит выражение "испанский стыд".

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