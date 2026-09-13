Кот попал в приют и заплакал, так как понял, что никому такой не нужен

Туман над стоянкой у приюта ложился низко, стелился по асфальту, будто пытался укутать всё вокруг и спрятать от утреннего холода.
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Старость не радость даже у животных.Ни когда не понимал и не уважаю людей-которые берут животное- а потом его выкидывают- встатет овопрос- а зачем же тогда брали? ведь это тоже живое существо!