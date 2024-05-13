Токио считает неуместным заявления США о связи атомных бомбардировок с окончанием войны

Георгий Лазаревич

Ирина: по логике америкосов остановить войну - это святое дело, для этого не жалко атомных бомб, сброшенных на мирное население, что ж , людоеды рулят пока, свободный и демократический мир преданно смотрит на людоеда - авось не сожрет до поры до времени...