Страна и люди
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Страна и люди

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Токио считает неуместным заявления США о связи атомных бомбардировок с окончанием войны

Токио считает неуместным заявления США о связи атомных бомбардировок с окончанием войны

Министр иностранных дел страны Ёко Камикава отметила, что применение ОМУ несовместимым с духом гуманизма, который является идеологической основой международного права Заявления представителей американских властей о том, что осуществленные США атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки положили конец Второй мировой войне, неуместны.

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Комментарии
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Георгий Лазаревич
Ирина: по логике америкосов остановить войну - это святое дело, для этого не жалко атомных бомб, сброшенных на мирное население, что ж , людоеды рулят пока, свободный и демократический мир преданно смотрит на людоеда - авось не сожрет до поры до времени...
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