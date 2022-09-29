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Полицейский из Хабаровского района стал почётным донором России

Полицейский из Хабаровского района стал почётным донором России

Оперативный дежурный дежурной части ОМВД России по Хабаровскому району старший лейтенант полиции Константин Солохненко регулярно сдает кровь уже почти 11 лет: с ноября 2011 года.

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