Восточный прогноз: Путин и Си определят будущее отношений РФ и КНР

Президент России Владимир Путин начал свой первый после инаугурации зарубежный визит. 15 мая поздно вечером по московскому времени он прибыл в Пекин, где в четверг проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
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