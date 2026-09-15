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Царьград

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"История циклична": Премьер Грузии пообещал "убить в зародыше" проявление русофобии в стране

"История циклична": Премьер Грузии пообещал "убить в зародыше" проявление русофобии в стране

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе вдруг заявил, что в грузинском обществе необходимо искоренять русофобию - нужно "убить в зародыше" любые его проявления.

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