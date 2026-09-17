Проба 2
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Проба 2

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Я считаю осень лучшим временем года и расскажу, как почувствовать ее тепло и маленькие радости

Я считаю осень лучшим временем года и расскажу, как почувствовать ее тепло и маленькие радости

Для меня осень никогда не была унылой порой. Ведь именно это время года раскрашивает окружающий мир яркими, контрастными красками и наполняет воздух ароматом спелых фруктов и опавшей листвы.

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