Я считаю осень лучшим временем года и расскажу, как почувствовать ее тепло и маленькие радости

Для меня осень никогда не была унылой порой. Ведь именно это время года раскрашивает окружающий мир яркими, контрастными красками и наполняет воздух ароматом спелых фруктов и опавшей листвы.
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