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Предлагается законопроект в Канаде: вознаграждение для стукачей — сколько?

Предлагается законопроект в Канаде: вознаграждение для стукачей — сколько?

Предлагается законопроект в Канаде: вознаграждение для стукачей — сколько? Ирина ОрлонскаяВ своем выступлении аналитик и публицист Александр Роджерс обсудил планы канадского правительства по поводу переизбрания и увеличения государственного бюджета за счет принятия закона о стукачестве.

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