Предлагается законопроект в Канаде: вознаграждение для стукачей — сколько? Ирина ОрлонскаяВ своем выступлении аналитик и публицист Александр Роджерс обсудил планы канадского правительства по поводу переизбрания и увеличения государственного бюджета за счет принятия закона о стукачестве.