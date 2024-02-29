Пирогово. Удмуртия. Легковушка и автобус столкнулись на автодороге в Удмуртии. Как сообщил 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, авария произошла 29 февраля около 05:00 напротив дома №4 по улице Азина в деревне Пирогово.
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