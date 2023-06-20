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Гендиректор «Салавата» о долгах: «Мы с правительством Башкирии работаем над выработкой механизма, который сможем задействовать при аналогичных ситуациях»

– Почему в клубе вообще возникла ситуация с задолженностями по зарплатам, как такое произошло? Есть ли гарантия, что ситуация не повторится, какие меры для этого принимаются? – Финансовое планирование бюджета клуба сам по себе непростой процесс.

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