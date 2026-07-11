Заявление МИД России о неэффективности западных систем ПРО для Украины

Российский МИД прокомментировал недавние заявления украинского руководства о неспособности сбить баллистические ракеты «Искандер-М» с помощью западных систем противоракетной обороны, поставленных Украине.
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