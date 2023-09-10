Менестрели и сказители о прекрасной жизни в СССР, а я их называю адептами, потому что это слово подходит им лучше всего, ведь это и есть ревностные приверженцы своей веры в светлое прошлое, которые яростно набрасываются на всех, кто смеет заикнуться о недостатках, существовавших в Советском Союзе, и обливают грязью всё хорошее, что есть в нынешней России.
Адептам прекрасной жизни и высокой рождаемости в СССР посвящается
Комментарии
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Аркадий Цыганов
Это личное мнение автора. Но реальность многогранна.
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7 час.
М
Мария
В Советском Союзе почти не было наркомании, проститутки не стояли вдоль дороги. Было бесплатное образование, медицина, не было безработицы, коммунальные услуги были символическими. Уже только это говорит о том, что тот строй был прогрессивнее для подавляющего большинства. Была уверенность в завтрашнем дне.
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6 час.
Дмитрий Бакланов
А большинство здесь пишущих не относятся к подавляющему большинству жителей России, ну или хотят не обносится к большинству...
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34 мин.
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