❤️Пусть утро начинается с добра, С улыбки, с шутки, с ласкового слова, Неважно то, чем кончилось вчера, Есть новый день - и всё начнется снова!🙏.
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❤️Пусть утро начинается с добра, С улыбки, с шутки, с ласкового слова, Неважно то, чем кончилось вчера, Есть новый день - и всё начнется снова!🙏.