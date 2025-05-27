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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

5 подписчиков
❤️Пусть утро начинается с добра

❤️Пусть утро начинается с добра, С улыбки, с шутки, с ласкового слова, Неважно то, чем кончилось вчера, Есть новый день - и всё начнется снова!🙏.

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