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В Минобороны РФ озвучили возможный сценарий нападения НАТО

В Минобороны РФ озвучили возможный сценарий нападения НАТО

Против России может быть развернута воздушно-наземная или воздушно-морская операция, которая будет начинаться с быстрого глобального удара и одновременно нескольких массированных ракетно-авиационных ударов.

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