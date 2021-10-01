Зачем Евросоюз хочет создать независимую от НАТО армию

Решение о создании собственных вооруженных сил ЕС продиктовано сложившейся в Афганистане ситуацией, где гарнизоны европейских государств стали заложниками американской внешней политики По мнению западных аналитиков, решение о создании собственных вооруженных сил Европейского союза (ЕС) продиктовано сложившейся в Афганистане ситуацией, где гарнизоны европейских государств стали заложниками американской внешней политики.