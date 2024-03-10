Важные дела в праздник святого Тарасия Константинопольского и народный Тарас Бессонный, запреты и традиции 10 марта Алёна Юрьева10 марта отмечается как день памяти святого Тарасия Константинопольского, который в народе прозвали Тарасом Бессонным.
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