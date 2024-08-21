Лерчек запретила новой пассии Чекалина приближаться к их общим детям

Блогер Валерия Чекалина, известная в интернете как Лерчек, дала ответ на вопрос своих подписчиков о ее отношении к новой партнерше бывшего мужа Артема и о том, вызывает ли это у нее внутренние переживания.
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