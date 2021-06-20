Спорт Уик-Энд

4 подписчика

Зарема на грани истерики: пошел слух, что ее выгнал из совета директоров Федун. Ответ Салиховой: «Я то выйду и зайду так, что вы все ляжете»

Зарема на грани истерики: пошел слух, что ее выгнал из совета директоров Федун. Ответ Салиховой: «Я то выйду и зайду так, что вы все ляжете»

Подруга владельца «Спартака» Зарема Салихова по-прежнему считает и называет себя знатоком пиара, но вот проект ее телеграм-канала, оживляющий практически каждый день нынешнего межсезонья, похоже приносит ее владелице не только положительные эмоции.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх