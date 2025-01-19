brigadier21 Snytsarienko

Любая стратегическая зависимость от внешних поставок является критичной если не вводится плановая их замена на собственных производящих продукцию, предприятиях. У укропов более половины поставляемых НАТО видов техники - не имееет аналогов, производимых самими украми. Это было наглядно показано в результате гражданской войны в Россиив 1918/1922 годов. Как только у белых закончились запасы дальномерных трубок и оптических прицелов на артиллерию - дальность прицельной стрельбы стал ничтожно малым и артиллерийские полки красных, обладающие собственными, новыми оптическими приборами, выносили арту белых по щелчку пальца, пользуясь преимуществом в дальности обзора. Нам надо понять какое оборудование является критически важным для систем ВСУ и сделать всё возможное, что-бы поставки их прекратились.