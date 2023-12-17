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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брезаз-Буше одержала 8-ю победу в карьере, у Эльвиры Оберг – 21-й подиум, у Ханны Оберг – 33-й

Французская биатлонистка одержала восьмую победу в карьере. Всего у нее 18 подиумов (8-6-4). Второе место заняла шведка Эльвира Оберг.

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