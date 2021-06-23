Театр абсурда

7 700 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Lioubimcev
    ТОЧНО!!!+++++++++Ценят ли Россию в...
  • Vladimir Lioubimcev
    Как только дочитал до того, что"строй не выдержал, поэтому СССР распался", дальше и читать не стал. СССР НЕ РАСПАЛСЯ,...Ценят ли Россию в...
  • Регина Станиславовна
    Это чиновники не любят Россию и не желают, чтобы она была сильной, иначе они бы не довели народ до такой нищеты. А ...Ценят ли Россию в...

О большом геополитическом сливе Владимира Путина

О большом геополитическом сливе Владимира Путина

Что ж, после российско-американской встречи в Женеве уже можно подвести некоторые итоги. #Россия и #США обменялись очередными любезностями: Вашингтон анонсировал очередные #санкции, Москва подтвердила статус Америки как недружественной страны.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх