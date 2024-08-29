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Украинская банда и курские убийства

Украинская банда и курские убийства

© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ Я много раз говорил и писал, что глубокой ошибкой как союзников, так и противников Украины является отношение к ней, как к государству.

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Комментарии
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А
Александр
Какие сравнения? Уже при Кучме было ясно, что это не государство, а бандеровская вотчина. Вот и домямлились. Теперь поговариваем про «кое-кого».
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3 час.

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