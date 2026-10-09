Рыбоперерабатывающий комплекс построят в Дмитрове в 2028 году

В Подмосковье намерены построить рыбоперерабатывающий комплекс с инвестициями в миллиард рублей. Соглашение о реализации проекта в Дмитрове заключили заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин и директор по развитию «Фуд-Тим» Олеся Попова на выставке «Золотая осень — 2026», сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Жительница Самарс...
- АЛ ТАСС: «Волна купо...
- СТ ЕК: ЕС будет меша...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым