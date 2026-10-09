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Рыбоперерабатывающий комплекс построят в Дмитрове в 2028 году

Рыбоперерабатывающий комплекс построят в Дмитрове в 2028 году

В Подмосковье намерены построить рыбоперерабатывающий комплекс с инвестициями в миллиард рублей. Соглашение о реализации проекта в Дмитрове заключили заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин и директор по развитию «Фуд-Тим» Олеся Попова на выставке «Золотая осень — 2026», сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

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