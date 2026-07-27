Главой ведомства дано поручение представить доклад по уголовному делу о ДТП с несовершеннолетним в Московской области

В социальных медиа размещено обращение к Председателю СК России с просьбой обратить внимание на бездействие органов внутренних дел в вопросе привлечения к ответственности виновной в дорожно-транспортном происшествии с ребенком.
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