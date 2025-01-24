Врач Калошина: зимой рекомендуется пить 0,7-1,2 литра воды в день

Определить точную дозу поможет диетолог Около 0,7-1,2 литра воды в день советуют пить эксперты в холодное время года, а также не пытаться без естественной потребности выпивать по два литра в день, иначе это может привести к повышению давления и головным болям, сообщила РИА Новости врач-эндокринолог Мария Калошина.