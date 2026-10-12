А нарушители ПДД у нас ещё и борзые, ну ничего соответствующие структуры подкорректируют ваш борзометр, по данному факту мной уже написано официальное обращение в правоохранительные органы с приложением подтверждающих фотоматериалов.
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