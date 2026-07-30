Китайские бренды увеличили расходы на рекламу в VK в 2,7 раза

В первом полугодии 2026 года бюджеты китайских рекламодателей на продвижение в «VK Рекламе» превысили 2,5 млрд рублей, что в 2,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе VK.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии