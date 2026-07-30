Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

360 подписчиков

Китайские бренды увеличили расходы на рекламу в VK в 2,7 раза

Китайские бренды увеличили расходы на рекламу в VK в 2,7 раза

В первом полугодии 2026 года бюджеты китайских рекламодателей на продвижение в «VK Рекламе» превысили 2,5 млрд рублей, что в 2,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе VK.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии